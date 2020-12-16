Переболевший COVID-19 президент Бразилии отказался вакцинироваться

«Я не собираюсь прививаться, и точка. Моя жизнь в опасности? Это моя проблема», — сказал политик.

Болсонару добавил, что Бразилия выделит 20 миллиардов реалов (3,9 миллиарда долларов) на закупку вакцины от вируса. Однако подчеркнул, что прививки не могут быть обязательными.

Также президент отметил, что доверяет препаратам для профилактики COVID-19, таким как противомалярийное лекарство гидроксихлорохин. По его словам, однажды оно спасло ему жизнь, а у 93-летней матери политика этот препарат всегда находится под рукой.

При этом ВОЗ еще летом заявила о неэффективности гидроксихлорохина для лечения коронавируса.

По мнению Болсонару, пандемия практически закончилась, а Бразилия близка к коллективному иммунитету.

В Бразилии ежедневно регистрируется около 50 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли более 182 тысяч человек.