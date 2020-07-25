Болсонару вылечился от COVID-19

«(Тест по типу — прим. ред.) RT-PCR на Sars-Cov 2 отрицательный. Всем хорошего дня», — написал Болсонару.

Медики выявили COVID-19 у президента Бразилии почти три недели назад, 7 июля. С того момента он несколько раз сдавал анализы на инфекцию. Результаты были положительными. Ему сделали магнитно-резонансную томографию, которая не показала никаких проблем с легкими.

Жаир Болсонару критикует ограничения в торговле и сфере услуг, которые пришлось ввести в Бразилии из-за пандемии коронавируса. Он считает, что для борьбы с инфекцией необходимо изолировать лишь людей из группы риска — от 60 лет и старше. В начале пандемии он называл COVID-19 небольшим гриппом и не носил маску. Он часто появлялся на людях без индивидуальных средств защиты и не соблюдал социальную дистанцию.