Переболевших COVID-19 повторно заразят в Британии за деньги

Оксфордский университет повторно заразит коронавирусом молодых добровольцев, которые ранее перенесли COVID-19. Рискованное исследование позволит узнать, как иммунитет отреагирует на вирус во второй раз, а также выяснить, какой уровень иммунного ответа может предотвратить повторное заражение.

Исследование пройдет в два этапа, в каждом будут участвовать разные группы добровольцев. За согласие на повторное заражение каждому заплатят по пять тысяч фунтов стерлингов — более 500 тысяч рублей.

Первый этап начнется в апреле. Добровольцам дадут «минимальную дозу» коронавируса — исследователи считают, что ее должно быть достаточно, чтобы заразились как минимум 50% участников. При этом переносить инфекцию они будут без симптомов или с минимальными проявлениями заболевания.

В первом этапе примут участие 64 добровольца в возрасте от 18 до 30 лет. Их поместят на карантин под круглосуточное наблюдение врачей на 17 суток. За это время пациентам проведут многочисленные обследования. Второй этап должен начаться летом 2021 года. Тогда врачи инфицируют добровольцев «стандартизированной дозой» вируса, объем которой установят во время первого этапа. Исследование продлится 12 месяцев.

В университете обещали, что риски для участников будут сведены к минимуму. Однако пусть небольшая, но опасность все же остается. Российские ученые отметили, что не видят большого смысла в таком исследовании, потому что сейчас в мире и без специальных заражений COVID-19 болеют миллионы людей.