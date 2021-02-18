Здоровых людей специально заразят коронавирусом. Эксперимент будет дорогим и опасным

В Великобритании одобрили рискованный эксперимент: здоровых людей заразят коронавирусом. Так ученые планируют изучить его воздействие на организм. Исследование пройдет в марте. Однако российские специалисты смысла в эксперименте не видят. В мире и без того достаточно зараженных.

Одобрил эксперимент Британский комитет по этике клинических исследований, пишет агентство Bloomberg. Для участия в исследовании наберут около 90 людей в возрасте от 18 до 30 лет «с наименьшим риском осложнений от коронавируса». Инфицируют их в «безопасной и контролируемой среде».

На протяжении всего исследования за участниками 24 часа в сутки будут наблюдать медики и ученые. По плану в специальном центре испытуемые проведут минимум 17 дней. Волонтерам разрешат прекратить участие в исследовании и вернуться домой только после того, как их перестанут считать заразными.

При этом добровольцам выплатят компенсацию — 4,5 тысячи фунтов в год (465 тысяч рублей). В эту стоимость войдут и последующие тесты. На само исследование правительство Великобритании выделило 34 миллиона фунтов (3,5 миллиарда рублей).

Напрасные заражения

Во время этого исследования пусть и небольшая, но опасность для участников эксперимента все же есть. Об этом в разговоре с «360» рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его мнению, добровольцев застрахуют.

Однако большого смысла в исследовании российский специалист не видит. Обычно такие эксперименты проводят для проверки вакцин. То есть людей сначала вакцинируют — часть плацебо, часть вакцины, а потом инфицируют. Зачем еще и заражать, непонятно, пояснил Альтштейн.

У нас миллионы людей заражены. Для чего нам еще отдельно заражать людей? Я хорошо понимаю групповые эксперименты, если испытывают лекарство или вакцину. А так — посмотреть, как вирус действует на людей... Анатолий Альтштейн доктор медицинских наук.

Далекоидущие планы британских ученых

Однако власти Великобритании уверены, что так они узнают минимальное количество вируса, вызывающее заражение, и смогут проанализировать ответную реакцию иммунной системы человека. Также перед учеными стоит задача определить механизмы распространения инфекции и методы борьбы с ней.

После исследования специалисты планируют перейти к следующему этапу: дать вакцину волонтерам и после этого инфицировать их. Это поможет выявить самые эффективные методы лечения COVID-19. Однако этот эксперимент еще не утвержден правительством.

Профессор экспериментальной медицины Имперского колледжа Лондона Питер Опеншоу, принимавший участие в исследовании, объяснил, что одна из основных причин проведения исследования — то, что оно предлагает «самый быстрый способ оценки новых вакцин».

«Исследование позволяет вам ответить на важные вопросы о самой вакцине, о том, каков наилучший интервал между прививками, какую дозу лучше дать людям, чтобы защитить их от инфекции, и когда вам нужно повторно вакцинировать людей», — заключил Опеншоу.

Остается надеяться, что эти эксперименты не приведут к еще большей заболеваемости.