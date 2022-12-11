11 декабря 2022, 13:32
Перебои с водоснабжением начались в Одессе
«Инфоксводоканал» сообщил об отключении водоснабжения в Одессе
В Одессе начались перебои с водоснабжением из-за аварийных отключений электричества. Об этом сообщило предприятие «Инфоксводоканал» в своем Telegram-канале.
«В результате аварийных отключений электроэнергии на объектах „Инфоксводоканала“ возникли перебои с водоснабжением некоторых районов города», — отметили в публикации.
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Работники энергохолдинга ДТЭК сумели возобновить энергопитание городских объектов водоснабжения. Сейчас они налаживают бесперебойное энергоснабжение объектов водоканала, которые обеспечивают водой жителей микрорайона Застава, Ленселища и Межлимания.
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В «Инфоксводоканале» пообещали, что ситуация с водоснабжением жителей Одессы стабилизируется в течение нескольких часов.
На предприятии напомнили, что работа насосных станций зависит от стабильности подачи электричества. Специалисты посоветовали одесситам на случай аварийных отключений света иметь дома запас питьевой воды.
В полдень 11 декабря воздушную тревогу объявили в трех регионах Украины. В субботу, 10 декабря, сирена звучала в Одесской области.
Одесса
Электричество
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