Мир 11 декабря 2022, 13:32 Перебои с водоснабжением начались в Одессе «Инфоксводоканал» сообщил об отключении водоснабжения в Одессе РИА «Новости»

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В Одессе начались перебои с водоснабжением из-за аварийных отключений электричества. Об этом сообщило предприятие «Инфоксводоканал» в своем Telegram-канале.

«В результате аварийных отключений электроэнергии на объектах „Инфоксводоканала“ возникли перебои с водоснабжением некоторых районов города», — отметили в публикации.

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Работники энергохолдинга ДТЭК сумели возобновить энергопитание городских объектов водоснабжения. Сейчас они налаживают бесперебойное энергоснабжение объектов водоканала, которые обеспечивают водой жителей микрорайона Застава, Ленселища и Межлимания.

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В «Инфоксводоканале» пообещали, что ситуация с водоснабжением жителей Одессы стабилизируется в течение нескольких часов.

На предприятии напомнили, что работа насосных станций зависит от стабильности подачи электричества. Специалисты посоветовали одесситам на случай аварийных отключений света иметь дома запас питьевой воды.

В полдень 11 декабря воздушную тревогу объявили в трех регионах Украины. В субботу, 10 декабря, сирена звучала в Одесской области.