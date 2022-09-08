Пентагон объявит о поставке Украине вооружений почти на 700 миллионов долларов — СМИ | 360°

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Пентагон объявит о поставке Украине вооружений почти на 700 миллионов долларов — СМИ

The Washington Post: США передадут Украине боеприпасы для ракетных систем залпового огня

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Министерство обороны Соединенных Штатов 8 сентября объявит о поставке Украине вооружений на 675 миллионов долларов. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Украина получит в том числе боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, а также военные транспортные средства и другую технику.

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Ранее об очередном предоставлении Украине оружия рассказал замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол. Он заявил, что о поставке сообщит министр обороны страны Ллойд Остин. По его словам, произойдет это в Германии на встрече группы по координации военной помощи Украине. Он не упоминал ориентировочную стоимость входящих в пакет вооружений и техники.

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Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев сказал, что миллиардная военная помощь Украине со стороны Запада не воспрепятствует ходу специальной операции России на Украине. Он также отметил, что «риски для безопасности мирового сообщества, связанные с расползанием передаваемых ВСУ вооружений по черным и серым оружейным рынкам, вполне реальные».

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