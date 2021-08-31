Пентагон был в курсе готовящегося теракта у аэропорта Кабула. Информация о взрывах появилась у Минобороны США за несколько часов до атаки.

Информация об этом содержится в секретных документах с совещаний ведомства, которые появились в распоряжении газеты Politico.

По данным издания, за сутки до того, как смертник устроил взрыв у аэропорта, руководители министерства провели закрытое видеосовещание об обстановке в Афганистане. Из документов следует, что глава Пентагона Ллойд Остин поручил подготовиться к неизбежному «событию с многочисленными жертвами».

Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщил о данных разведки, из которых следовало, что запрещенная в России группировка «Исламское государство»* планирует комплексную атаку. На связь вышли и находящиеся в Кабуле офицеры. Они указали на то, что ворота отеля Abbey, где происходил сбор граждан США для последующей эвакуации, находятся под большой угрозой.

Представители командного состава в столице Афганистана хотели закрыть ворота Abbey после полудня 26 августа, но в итоге этого не произошло. Они оставались открытыми, чтобы британские союзники могли эвакуировать свой персонал.

По данным CBS, в результате теракта в аэропорту Кабула погибли 170 человек, еще около 200 были ранены.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории России.