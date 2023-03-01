Мир 01 марта 2023, 04:21 Пентагон заявил, что Украина должна сама платить за поставляемое ей оружие Помощник главы Пентагона Уолландер: Киев должен тратить собственные деньги на оборону РИА «Новости»

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Помощник главы Пентагона Селест Уолландер заявил, что Украине следует уже начать самой платить за поставляемое ей вооружение. Такую точку зрения он выразил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, сообщил ТАСС.

Поводом стали слова конгрессмена Марка Гарсии, который сказал, что для американских налогоплательщиков будет иметь большое значение, если Украина начнет сама покупать оружие, а не получать его бесплатно.

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В ответ Уолландер заметил, что киевские власти не делали «никаких крупных закупок» у американских военных компаний. Мысль о том, чтобы Киев стал тратить собственные расходы на свою оборону представитель Пентагона назвал «очень хорошей».

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«У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые [военные] средства. Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки», — сказал советник главы Минобороны США.

Ранее заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что республиканцы и демократы уже начали сомневаться в необходимости помощи Киеву. Американская помощь Киеву была бы невозможна без подавляющего одобрения со стороны Конгресса и обеих партий.