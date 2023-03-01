01 марта 2023, 04:21
Пентагон заявил, что Украина должна сама платить за поставляемое ей оружие
Помощник главы Пентагона Уолландер: Киев должен тратить собственные деньги на оборону
Помощник главы Пентагона Селест Уолландер заявил, что Украине следует уже начать самой платить за поставляемое ей вооружение. Такую точку зрения он выразил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, сообщил ТАСС.
Поводом стали слова конгрессмена Марка Гарсии, который сказал, что для американских налогоплательщиков будет иметь большое значение, если Украина начнет сама покупать оружие, а не получать его бесплатно.
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В ответ Уолландер заметил, что киевские власти не делали «никаких крупных закупок» у американских военных компаний. Мысль о том, чтобы Киев стал тратить собственные расходы на свою оборону представитель Пентагона назвал «очень хорошей».
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«У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые [военные] средства. Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки», — сказал советник главы Минобороны США.
Ранее заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что республиканцы и демократы уже начали сомневаться в необходимости помощи Киеву. Американская помощь Киеву была бы невозможна без подавляющего одобрения со стороны Конгресса и обеих партий.
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