Мир 04 апреля 2023, 19:43 Пентагон выделит Украине военную помощь на 2,6 млрд долларов Пентагон: США выделят киУкраине новый пакет военной помощи на 2,6 млрд долларов flickr

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Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«Сегодня министерство обороны объявило о новой критически важной помощи в сфере безопасности для Украины», — отметили в американском оборонном ведомстве.

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Новый пакет будет состоять из двух частей. Одна из них предполагает помощь в соответствии с особыми полномочиями президента США Джо Байдена. Таким образом киевский режим получит 500 миллионов долларов, а также боеприпасы для танков и ЗРК Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, порядка 400 гранатометов и около 200 тысяч боеприпасов к ним.

Вторую часть помощи на сумму в 2,1 миллиарда долларов передадут в рамках инициативы по содействию безопасности Украины. Она предполагает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не передачу техники и средств из запасов оборонного ведомства. По этой инициативе Украина получит снаряды для комплексов NASAMS, средства борьбы с БПЛА, боеприпасы для минометов и противотанковых систем Javelin, а также другие боевые элементы.