04 апреля 2023, 19:43
Пентагон выделит Украине военную помощь на 2,6 млрд долларов
Пентагон: США выделят киУкраине новый пакет военной помощи на 2,6 млрд долларов
Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
«Сегодня министерство обороны объявило о новой критически важной помощи в сфере безопасности для Украины», — отметили в американском оборонном ведомстве.
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Новый пакет будет состоять из двух частей. Одна из них предполагает помощь в соответствии с особыми полномочиями президента США Джо Байдена. Таким образом киевский режим получит 500 миллионов долларов, а также боеприпасы для танков и ЗРК Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, порядка 400 гранатометов и около 200 тысяч боеприпасов к ним.
Вторую часть помощи на сумму в 2,1 миллиарда долларов передадут в рамках инициативы по содействию безопасности Украины. Она предполагает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не передачу техники и средств из запасов оборонного ведомства. По этой инициативе Украина получит снаряды для комплексов NASAMS, средства борьбы с БПЛА, боеприпасы для минометов и противотанковых систем Javelin, а также другие боевые элементы.
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