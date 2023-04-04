Мир 04 апреля 2023, 03:10 Неприятная правда открылась в Польше в связи с военной помощью Украине Экс-министр обороны Земке: Польше за поставки Украине передают устаревшую технику РИА «Новости»

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Польские власти недовольны техникой, которая приходит в страну взамен отправленной на Украину. Об этом в интервью радиостанции RMF24 заявил бывший министр обороны Польши Януш Земке.

Поляки передали ВСУ около 25% запасов своей тяжелой техники. Восполнять этот пробел приходится американским и корейским вооружением не самого лучшего качества, отметил бывший министр.

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«Мы восполняем это техникой с Запада, в основном американской и корейской <…>, но не самой новой, о которой мы мечтаем. Ее придется ждать около трех-четырех лет», — пожаловался Земке.

Он также обратил внимание местных властей на недостаточное финансирование военно-морского флота страны. По его словам, поляки забыли, что являются морской страной. ВМФ очень не хватает кораблей и подводных лодок.

Ранее стало известно, что власти Польши передали Украине несколько подготовленных к списанию истребителей МиГ-29. Армия собиралась от них избавиться и заменить на более современную технику. Вместо этого передала ее ВСУ.

Завтра, 5 апреля, в Варшаве состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского с польским коллегой Анджеем Дудой по вопросу дальнейших военных поставок.