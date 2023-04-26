Мир 26 апреля 2023, 21:46 Украина получила почти все обещанные Западом танки и бронемашины — Пентагон Пентагон: Украине передали более 98% обещанных для контрнаступления вооружений Википедия

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Украинские военные получили почти все обещанные властям страны танки и бронемашины от Запада. Об этом сообщил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи. Его слова привел ТАСС.

Как уточнил военачальник, свыше 98% обещанных единиц боевой техники уже поступили на вооружение ВСУ.

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«Мы поговорили с украинскими коллегами о том, сколько материальных средств им понадобится для наступления. <…> Мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций», — сказал Каволи.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с премьером Украины Денисом Шмыгалем обсудил поставку оружия, обучение военных и контроль за поставками западного вооружения Украине. Глава Пентагона поделился с премьер-министром ключевыми целями предстоящей встречи стран, которые оказывают военную помощь Киеву.

Сейчас украинские власти активно перебрасывают войска в подконтрольную им часть Запорожской области. Три объединения перебросят на линию фронта до 30 апреля.