15 января 2024, 15:59
Пентагон уличили в работе над «рукотворными эпидемиями»
Генерал Кириллов: Пентагон работает над «искусственно управляемыми эпидемиями»
Военные биологи из США начали работу над созданием «искусственно управляемых эпидемий». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.
«Работа американских военных биологов направлена на формирование „искусственно управляемых эпидемий“ и не контролируется в рамках КБТО и механизма генсекретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия», — подчеркнул он.
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По словам Кириллова, эпидемическая обстановка при таких обстоятельствах может ухудшиться, а в мире сформируются искусственные очаги заболеваний и начнется бесконтрольное распространение переносчиков вирусов.
На протяжении двух лет в Южной и Центральной Европе уже зафиксировали рост численности неэндемичных азиатских тигровых комаров. А переносчиков лихорадки Западного Нила заметили в Швеции и Финляндии, напомнил Кириллов.
В этих же странах растет заболеваемость нехарактерными трансмиссивными инфекциями, добавил он.
В декабре на брифинге Кириллов сообщал, что Украина готовит провокацию против России с использованием отравляющих веществ. Для этого СБУ начала сотрудничать с компанией «Реалаб», которая занимается импортом прекурсоров и химических реагентов.
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