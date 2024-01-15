Мир 15 января 2024, 15:59 Пентагон уличили в работе над «рукотворными эпидемиями» Генерал Кириллов: Пентагон работает над «искусственно управляемыми эпидемиями» Liu Jie / Global Look Press

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Военные биологи из США начали работу над созданием «искусственно управляемых эпидемий». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

«Работа американских военных биологов направлена на формирование „искусственно управляемых эпидемий“ и не контролируется в рамках КБТО и механизма генсекретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия», — подчеркнул он.

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По словам Кириллова, эпидемическая обстановка при таких обстоятельствах может ухудшиться, а в мире сформируются искусственные очаги заболеваний и начнется бесконтрольное распространение переносчиков вирусов.

На протяжении двух лет в Южной и Центральной Европе уже зафиксировали рост численности неэндемичных азиатских тигровых комаров. А переносчиков лихорадки Западного Нила заметили в Швеции и Финляндии, напомнил Кириллов.

В этих же странах растет заболеваемость нехарактерными трансмиссивными инфекциями, добавил он.

В декабре на брифинге Кириллов сообщал, что Украина готовит провокацию против России с использованием отравляющих веществ. Для этого СБУ начала сотрудничать с компанией «Реалаб», которая занимается импортом прекурсоров и химических реагентов.