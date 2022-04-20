Пентагон сообщил о поставках другими странами самолетов для Украины

Украина с начала специальной операции РФ получила от других стран самолеты и запчасти для них, что дало возможность усилить военный потенциал в небе. Такое предположение выдвинул официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Его слова привело РИА «Новости».

«Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, [Вооруженные силы] Украины получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов», — сказал Кирби.

При этом он отказался раскрыть, какие именно страны поставляли Киеву указанное вооружение.

Кирби уточнил, что речь идет о самолетах российского производства. США не поставляли Украине воздушные суда целиком, поскольку стремятся избежать риска стать одной из сторон вооруженного конфликта.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские вооруженные силы высокоточными ударами уничтожили вертолет Ми-8, истребитель МиГ-29 и беспилотник Bayraktar TB2, принадлежащие украинским военным.