Минобороны сообщило об уничтожении трех единиц украинской авиации

Российские вооруженные силы высокоточными ударами уничтожили вертолет Ми-8, истребитель МиГ-29 и беспилотник Bayraktar TB2, принадлежащих украинским военным. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Также уничтожены два артиллерийских склада в Великой Михайловке и Богатыре.

Ранее ведомство показало видео уничтожения замаскированных артиллерийских расчетов ВСУ ударами с вертолетов Ка-52.

Всего с начала проведения специальной операции российские военные уничтожили 130 самолетов, 2169 танков и других боевых бронированных машин, 244 зенитных ракетных комплекса, 103 вертолета, более 930 орудий полевой артиллерии, 243 установки реактивных систем залпового огня и 2076 единиц специальной военной автомобильной техники.