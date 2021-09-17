Пентагон назвал российскую армию невероятно мощной

Вооруженные силы России являются невероятно мощными. Необходимо понять, как стране удалось так преобразить армию, заявил зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен.

«У России невероятно мощные вооруженные силы. Важно понимать, как они преобразовали свои вооруженные силы за последние 20 лет», — сказал генерал во время выступления в вашингтонском неправительственном Атлантическом совете. Мероприятие транслировали в Twitter.

Хайтен подчеркнул, что такой сюрприз с преобразованием армии не мог произойти в одночасье. По его словам, Россия является значительным вызовом для США, так как обладает улучшенным ядерным оружием, а также космическими и кибервозможностями.

Ранее Хайтен заявлял, что гипотетическая война США с Россией и Китаем закончится разрушением мира. Генерал отметил, что целью американской стороны всегда было недопущение подобного конфликта. По его словам, сейчас у США есть успехи в ведении стратегического диалога с Россией. Такие переговоры позволяют Вашингтону понимать, в какой ситуации находится страна.