Американский генерал Хайтен предупредил о разрушении мира в случае войны США и России

Гипотетическая война США с Россией и Китаем приведет к разрушению мира, поэтому у Штатов всегда была цель избежать такого конфликта. Об этом заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

По его мнению, холодная война была самой значительной конфронтацией между Штатами и СССР — двумя великими державами, обладавшими огромным арсеналом оружия. Но США никогда не шли на прямое столкновение с Советским Союзом, добавил Хайтен в подкасте института Брукингса.

«Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир», — сказал он.

Генерал добавил, что сейчас у США есть успехи в ведении стратегического диалога с РФ. По его словам, такие переговоры необходимы, чтобы Штаты понимали, в какой ситуации находятся. И это касается не только ядерной, но и космической сферы.

«У нас есть фундаментальная общая цель — никогда не начинать войну друг с другом, потому что война с применением ядерного оружия — это очень плохо», — заключил Хайтен.