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    14 сентября 2021, 08:20

    Американский генерал Хайтен предупредил о разрушении мира в случае войны США и России

    Ольга Назаркина

    Гипотетическая война США с Россией и Китаем приведет к разрушению мира, поэтому у Штатов всегда была цель избежать такого конфликта. Об этом заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

    Американский генерал Хайтен предупредил о разрушении мира в случае войны США и России

    По его мнению, холодная война была самой значительной конфронтацией между Штатами и СССР — двумя великими державами, обладавшими огромным арсеналом оружия. Но США никогда не шли на прямое столкновение с Советским Союзом, добавил Хайтен в подкасте института Брукингса.

    «Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир», — сказал он.

    Генерал добавил, что сейчас у США есть успехи в ведении стратегического диалога с РФ. По его словам, такие переговоры необходимы, чтобы Штаты понимали, в какой ситуации находятся. И это касается не только ядерной, но и космической сферы.

    «У нас есть фундаментальная общая цель — никогда не начинать войну друг с другом, потому что война с применением ядерного оружия — это очень плохо», — заключил Хайтен.