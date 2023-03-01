Мир 01 марта 2023, 00:51 Пентагон признал неспособность ВПК США выпускать нужный объем боеприпасов Замглавы Пентагона Каль: ВПК США не способен производить необходимый объем боеприпасов РИА «Новости»

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Спецоперация на Украине показала неспособность американского военно-промышленного комплекса (ВПК) производить необходимый объем боеприпасов. Об этом замглавы Пентагона Колин Каль заявил на слушаниях в Конгрессе США. Его слова привело РИА «Новости».

«Конфликт на Украине показал, что наша оборонно-промышленная база не соответствовала необходимому уровню для производства боеприпасов», — отметил он.

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По мнению Каля, сейчас главным приоритетом для США является увеличение производства снарядов. При этом он отметил, что Вашингтон признал проблему коррупции на Украине, но уверен, что ВСУ используют поставляемое оружие по назначению.

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Ранее министр ВМС США Карлос дель Торо заявил, что в случае продолжения боевых действий на Украине на протяжении от полугода до года грозит нарушением цепочек поставок в военно-промышленном комплексе страны.

Глава ВМС высказался за увеличение объема выпуска продукции ВПК за счет увеличения вложений в рабочую силу и инвестиций в оружейную промышленность. Карлос дель Торо уверен, что, когда это произойдет, станет лучше.