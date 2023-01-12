12 января 2023, 05:31
США предупредили об угрозе ВПК при затягивании конфликта на Украине
Министр ВМС США дель Торо: затягивание конфликта на Украине угрожает цепочкам поставок ВПК
Продолжение боевых действий на Украине на протяжении от полугода до года угрожает нарушением цепочек поставок в американском военно-промышленном комплексе. Такое мнение в Twitter высказал министр ВМС США Карлос дель Торо.
«Если конфликт продолжится еще от шести месяцев до года, это определенно будет угрожающе влиять на цепочку поставок», — написал министр в соцсети.
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Глава ВМС призвал увеличить объем выпуска продукции ВПК за счет увеличения вложений в рабочую силу и капитальных инвестиций в оружейную промышленность. Он отметил, что станет лучше, когда это произойдет.
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Пентагон продолжает заверять, что Запад един в стремлении поддерживать Украину. Раскола из-за Украины на Западе нет, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.
Во Львове встретились главы Польши, Литвы и Украины. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что собравшиеся политики занимались «переделом» Украины — западные территории страны хотят «пристроить прежним хозяевам».
США
Украина
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