Мир 12 января 2023, 05:31 США предупредили об угрозе ВПК при затягивании конфликта на Украине Министр ВМС США дель Торо: затягивание конфликта на Украине угрожает цепочкам поставок ВПК Pixabay

Читать 360tv в

Продолжение боевых действий на Украине на протяжении от полугода до года угрожает нарушением цепочек поставок в американском военно-промышленном комплексе. Такое мнение в Twitter высказал министр ВМС США Карлос дель Торо.

«Если конфликт продолжится еще от шести месяцев до года, это определенно будет угрожающе влиять на цепочку поставок», — написал министр в соцсети.

Реклама

Глава ВМС призвал увеличить объем выпуска продукции ВПК за счет увеличения вложений в рабочую силу и капитальных инвестиций в оружейную промышленность. Он отметил, что станет лучше, когда это произойдет.

Реклама

Пентагон продолжает заверять, что Запад един в стремлении поддерживать Украину. Раскола из-за Украины на Западе нет, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.

Во Львове встретились главы Польши, Литвы и Украины. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что собравшиеся политики занимались «переделом» Украины — западные территории страны хотят «пристроить прежним хозяевам».