08 марта 2023, 19:52
Пентагон пообещал скорое начало работы ПВО Patriot на Украине
Представитель Пентагона Буш: американские ПВО Patriot скоро начнут работать на Украине
Американские системы ПВО Patriot скоро начнут боевую работу на Украине, заявил в интервью изданию Defense News помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш. О выделении ВСУ этого вида вооружения Штаты сообщили в декабре прошлого года.
У Буша поинтересовались, когда обещанные украинские военные начнут использовать обещанные машины.
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«Я ожидаю, что наши системы будут действовать там очень скоро», — ответил представитель Пентагона.
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На Украине уже начали готовиться к получению американского вооружения, сообщили «Известия». Замглавы Минобороны страны Анна Маляр заявила, что системы Patriot и SAMP/T способны перехватывать баллистические ракеты, и ВСУ скоро их получат.
По ее словам, министерство обороны формирует танковые подразделения. Маляр добавила, что страны Запада пообещали поставить и дальнобойное оружие, однако вопрос о передаче Украине истребителей пока не решили.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине нужна экстренная помощь с боеприпасами. Он предложил выделить на эти цели два миллиарда евро.
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