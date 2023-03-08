Мир 08 марта 2023, 18:11 Боррель предложил направить средства из фонда мира на боеприпасы для Украины Глава евродипломатии Боррель призвал выделить €1 млрд из «фонда мира» на боеприпасы ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украине необходимо выделить миллиард долларов для поставок боеприпасов, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. По его словам, средства нужно взять из так называемого Европейского фонда мира, сообщило агентство Reuters.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что украинская армия нуждается в экстренной помощи. Боррель добавил, что для закупок боеприпасов в среднесрочной перспективе понадобится как минимум еще один миллиард.

Реклама

«Я предложил выделить новый пакет поддержки на экстренные нужды для поставок боеприпасов Украине из имеющихся запасов. На эти нужды я предложил выделить один миллиард евро из Европейского фонда мира», — подчеркнул верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности.

Реклама

Боррель выразил надежду, что такое решение примут на встрече глав МИД и Минобороны стран Евросоюза. Мероприятие состоится 20 марта.

Бюджет Европейского фонда мира пополнится на два миллиарда евро, рассказали в представительстве Швеции при ЕС. Решение утвердили послы стран Евросоюза, сообщили «Известия».

По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, украинский кризис продлится еще долго. Глава немецкого правительства предложил поставить на поток производство оружия и боеприпасов.