Reuters: удар по Кабулу нанесли США

Взрыв в Кабуле произошел из-за ракетного удара, осуществленного армией США. Об этом сообщило агентство Reuters.

В воскресенье в Кабуле прогремел очередной взрыв. По предварительным данным, ракетному удару подвергся дом, расположенный недалеко от аэропорта Кабула. Агентство Reuters со ссылкой на два источника в американских кругах сообщило, что удар в Кабуле осуществили США.

Район Хаджи-Бугра, который подвергся удару, расположен чуть западнее кабульского аэропорта. По некоторым данным, удар был нанесен с американского беспилотника.

США считают, что в районе аэропорта Кабула сохраняется серьезная опасность совершения новых терактов, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

По данным Asvakanews, жертвами взрыва в Кабуле стали по меньшей мере два человека, еще как минимум трое получили ранения. По словам очевидцев, при ударах погиб ребенок. Издание Nayatez сообщало, что ракета полностью уничтожила жилой дом. На место прибыли талибы* и несколько официальных лиц.

По сведениям от источников, целью удара могли стать боевики «ИГ — Хорасан»**, на которых США возложили ответственность за атаку на аэропорт Кабула 26 августа.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России

** «Исламское государство» (ИГ) - террористическая организация, запрещенная в России