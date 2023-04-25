Мир 25 апреля 2023, 00:52 Пентагон передал Германии танки Abrams только для обучения украинских военных Пентагон: передаваемые Германии танки Abrams предназначены исключительно для обучения ВСУ Pickupimage

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Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заявил, что передаваемые в Германию танки Abrams предназначены только для обучения украинских военных. В бою машины использоваться не будут, заверил во время брифинга представитель Пентагона.

«Мы планируем, что эти танки будут использоваться исключительно в целях обучения. Это не переоборудованные танки, которые в итоге планируется отправить на Украину», — сказал Райдер.

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Переоборудовать танки будут с учетом специфики для Украины и уже дальнейшего использования в боевых действиях. Машины поступят не из резервов сухопутных сил США, а из других источников. Это позволит Вашингтону обучать солдат ВСУ одновременно с производством танков.

Приступить к обучению украинских солдат управлению танками Abrams американские инструкторы намерены уже на этой неделе.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее поделился планами создать на территории страны производство боеприпасов для американских танков Abrams с обедненным ураном. Также в Польше оборудуют европейский центр обслуживания танков Abrams.