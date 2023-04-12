Мир 12 апреля 2023, 22:19 Производство боеприпасов для танков Abrams наладят в Польше Моравецкий: Польша разместит у себя производство боеприпасов для танков Abrams Википедия

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Варшава планирует разместить на территории Польши производство боеприпасов для американских танков Abrams с обедненным ураном. Об этом рассказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, его слова привело РИА «Новости».

Своими планами политик поделился во время рабочей поездки на завод по производству танков Abrams, который расположен в американском городе Аннистон.

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«Мы стараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для танков Abrams, боеприпасов с обедненным ураном, суперсовременных боеприпасов», — уточнил он.

По его словам, в Польше также оборудуют европейский центр обслуживания танков Abrams. Моравецкий выразил надежду, что таким образом страна станет одним из главных операторов.

«Мне важно разместить в Польше центр обслуживания и центр сервиса танков Abrams для всей Европы», — добавил премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пообещал польским властям за помощь против России территорию Западной Украины. Земли передадут Польше в случае провала контрнаступления.