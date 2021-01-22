США заявили, что предложат России продлить СНВ-3 на пять лет

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США хотят продлить на максимально возможный срок — пять лет.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки озвучила позицию американской стороны на состоявшемся брифинге. Ее слова привел ТАСС. «Я могу подтвердить, что США намерены стремиться к продлению ДСНВ на пять лет», — подчеркнула она. В Соединенных Штатах указали на особую важность продления СНВ-3 на фоне напряженности отношений между Вашингтоном и Москвой. Продление договора, процитировало Псаки РИА «Новости», соответствует национальным интересам США. «Это единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России», — сказала пресс-секретарь Белого дома, назвав договор СНВ-3 «якорем стратегической стабильности» между двумя государствами. Ранее о намерении администрации президента США Джо Байдена продлить действие соглашения сообщили СМИ. Москва тоже заявляла, что СНВ-3 на существующих условиях должен остаться актуальным. Полученное время стороны смогут использовать для выработки нового документа.