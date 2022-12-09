Мир 09 декабря 2022, 04:34 Пентагон открестился от участия США в гонке за гиперзвуковым оружием Пентагон: США не участвуют в гонке вооружений с РФ и КНР по созданию гиперзвукового оружия Pxhere

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США не принимают участие в гонке вооружений с Россией и Китаем при разработке гиперзвукового оружия. Такое заявление сделала замминистра обороны США Кейтлин Хикс, ее слова привел ТАСС.

Россия и Китай, по ее словам, «вложили большие средства» в эту сферу. При этом в Вашингтоне «не пытаются равняться на то, что делает другая страна».

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Она добавила, что Штаты больше заинтересованы в том, «чтобы иметь средства, которые выполняют свою функцию, которые отвечают требованиям, согласно нашим военным планам».

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Но также Хикс отметила, что Вашингтон активно разрабатывает гиперзвуковое оружие. Она подчеркнула, что довольна текущими результатами страны в этой сфере.

В ноябре первый комитет Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе. Свои голоса «за» отдали 123 делегации, против выступили 50 представителей, воздержались четыре государства. Еще 18 стран выступили соавторами проекта.

Комитет также одобрил и другой проект России. Он касается дальнейших практических мер по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.