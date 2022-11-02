ООН приняла российский проект резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе | 360°

Мир 02 ноября 2022, 00:08 ООН приняла российский проект резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе ТАСС: комитет ООН одобрил проект резолюции РФ о неразмещении первыми оружия в космосе Pxhere

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Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом во вторник сообщил ТАСС.

Резолюцию поддержали 123 делегации, против выступили 50 представителей, воздержались четыре государства. После этого документ рассмотрят Генассамблеей ООН полного состава в декабре. Соавторами проекта выступили еще 18 стран.

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Также комитет организации одобрил проект России по дальнейшим практическим мерам по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. За документ проголосовали 124 представителям, против — 48 и девять государств воздержались. Его Генассамблея ООН в полном составе также рассмотрит в декабре.

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В октябре Россия, Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия выступили за переговоры о недопущении гонки вооружений в космосе. Заместитель главы российской делегации Константин Воронцов заявил, что предотвращение «космической гонки» должно включать в себя гарантии неразмещения оружия в космосе и неприменения силы против космических объектов, сообщил RT.