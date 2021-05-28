Disney ответил на предупреждение Роскомнадзора из-за ЛГБТ-мультфильма

Короткометражный анимационный фильм Out («Выход»), из-за которого Роскомнадзор направил профилактическое письмо в адрес телеканала «Канал Disney», не заявлен в программе в России.

«Данный контент не заявлен в программе „Канала Disney“, не был в эфире и не планируется к показу», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании Disney в России и СНГ.

В пятницу «Канал Disney» получил предупреждение Роскомнадзора из-за мультфильма Out. Причиной стала нетрадиционная сексуальная ориентация главного героя.

В письме ведомство напомнило телеканалу о том, что российское законодательство запрещает распространение среди детей информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

РКН порекомендовал представителям Disney строго соблюдать законы РФ и не допускать распространения вредного контента, который может причинить вред здоровью и развитию детей.