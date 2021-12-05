НАТО объяснили, чем ему грозит провокация с Airbus над Черным морем

То, что самолет Airbus, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден менять высоту из-за иностранного авиаразведчика, является неоспоримой провокацией. Так телеканалу «360» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Такое постоянное нагнетание обстановки может привести в любой момент к непредсказуемым последствиям… Существует человеческий фактор. И мы видим постоянно, что натовские корабли и самолеты создают угрозы в районе наших границ Алексей Чепа

Ранее инцидент был подтвержден Росавиацией. Самолет-разведчик НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут, на запросы органов обслуживания движения не отвечал. Росавиация уточнила, что намерена направить протест Альянсу из-за разведчика, который приблизился к лайнеру гражданской авиации на опасное расстояние.

Еще ранее эсминец ВМС США Arleigh Burke прибыл в акваторию Черного моря, чтобы вести патрульную деятельность, «следя за стабильностью» по словам НАТО. Российский Черноморский флот будет это контролировать.