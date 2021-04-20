Пентагон опроверг связь переброски истребителей США в Польшу и Украиной

Переброска в Польшу нескольких десятков американских истребителей F-15 и F-16 никак не связана с ситуацией на границе России и Украины. Европейское командование США перебросило их на континент в рамках учений.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Это стандартные учения <…>. Это не конкретная реакция на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму. Это вполне рутинная [операция]. Мы делаем это постоянно. Как вы знаете, у нас есть ротационное присутствие [сил] в Польше, что мы очень ценим и приветствуем. Это часть этого ротационного элемента подготовки», — цитирует его ТАСС.

О появлении в Польше американских истребителей ранее сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Он написал в Twitter, что совместные учения укрепят безопасность региона. По его данным, Пентагон отрабатывал быструю переброску ВВС в Европу.

Ранее европейские государства высказывали свою озабоченность военным наращиванием сил России на границе с Украиной.

Стало также известно, что около российских границ активизировались военные США и стран НАТО. Они начали перемещение в регион группы войск из 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц техники.

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что эта попытка давления никогда не перерастет в реальную войну.