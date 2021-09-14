Пентагон объяснил нежелание воевать с Россией

Соединенным Штатам необходимо модернизировать ядерные силы. В этом вопросе страна проигрывает России. Исключение войны с РФ назвали основным стратегическим достижением американцев.

Замглавы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен причислил Россию и Китай к растущим для США угрозам. Его слова привело РИА «Новости».

«Ядерные силы России сейчас полностью модернизированы, а наши нет», — подчеркнул он.

По словам Хайтена, необходимые для модернизации американского оружия бюрократические процедуры нужно ускорить.

«Вы должны двигаться быстрее, когда у вас такие соперники как Россия и Китай», — заметил генерал.

США, считает он, до сих пор двигаются слишком медленно.

Тем не менее американская сторона добилась исключения вероятной войны как с китайцами, так и с русскими. Подобное стратегическое достижение — основное для Соединенных Штатов. В случае конфликта, заключил Хайтен, есть риск его трансформации в ядерный. А это катастрофа для всех участников и планеты.