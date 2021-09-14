Власти США призвали прекратить искать китайских шпионов среди ученых

Преподаватели из Стэнфорда призвали Минюст США прекратить искать китайских шпионов в академических кругах. Речь идет о государственной программе «Инициатива Китая», запущенной в 2018 году. Власти США намеревались с ее помощью бороться с кражей американских технологий. По словам ученых, программа значительно отклонилась от первоначальной миссии.

«Мы, группа из 177 преподавателей Стэнфордского университета из более чем 40 департаментов, направили открытое письмо Генеральному прокурору США Меррику Б. Гарланду с просьбой прекратить действие „Инициативы Китая“ Министерства юстиции», — заявила группа профессоров. Программа привела к значительному увеличению количества судебных преследований ученых китайского происхождения. Причем большинство дел не связано с кражей интеллектуальной собственности, научным или экономическим шпионажем, пояснили авторы письма. Они добавили, что государственная программа стала отпугивать многих ученых, которые стали отказываться от приезда в США. В итоге миссия приносит ущерб исследовательской и технологической конкурентоспособности страны.