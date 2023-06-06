Мир 06 июня 2023, 02:14 Пентагон не смог понять, началось ли контрнаступление ВСУ — СМИ Politico: Пентагон делает противоречивые заявления о контрнаступлении ВСУ Pickupimage

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Издание Politico сообщило, что американское Минобороны делает противоречивые заявления насчет контрнаступления ВСУ. Один из неназванных чиновников заявил, что наступательные действия «официально» начались.

Другой представитель Пентагона отметил всплеск активных действий ВСУ, но добавил, что оно вовсе не означает начала контрнаступления.

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Газета The New York Times указала, что украинские чиновники не назвали американским коллегам дату наступления, но обозначили временные рамки, когда готовы приступить к нему. Анонимные должностные лица отмечают, что эти рамки совпадают с начавшейся активностью.

По информации издания The Economist, Запад ожидал, что Украина начнет ответное наступление две недели назад. Некоторые западные чиновники начали проявлять нетерпение. Тем более, что замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продолжении оборонительной операции со стороны ВСУ и перехода в контрнаступлении на отдельных участках передовой.

Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин назвал точку основного удара при контрнаступлении ВСУ. По его словам, это будет Запорожское направление и выход к Крыму.