09 июня 2023, 00:10
Пентагон назвал три состоявшиеся сверхдержавы
Генерал Милли: Россия, США и КНР являются сверхдержавами многополярного мира
На политической карте мира состоявшимися сверхдержавами многополярного мира являются три страны — США, КНР и Россия. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Его процитировал ТАСС.
«Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы — США, Китай и Россия», — сказал он.
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По мнению Милли, в течение «следующих нескольких десятилетий» мир ждут «очень серьезные вызовы и кризисы». Он также добавил, что ситуация осложняется и тем, что некоторые государства начинают играть все более заметную роль, поэтому они могут в будущем претендовать на статус сверхдержав. При этом Милли не стал называть эти страны.
Ранее генерал ВС США заявил, что возможный военный союз России и КНР может вылиться в определенные риски. По словам Милли, сотрудничество России и Китая стало бы риском для Соединенных Штатов, которые выступают против военного конфликта трех сверхдержав. Поэтому нужен такой геополитический подход, который позволит избежать угрозы для США.
США
Пентагон
Россия
Китай
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