Мир 01 апреля 2023, 05:51 Генерал США заявил об опасности возможного военного союза России и Китая Начальник Генштаба США Милли заявил о рисках военного союза России и Китая для Вашингтона РИА «Новости»

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Возможный военный союз России и КНР грозит определенными рисками. Об этом в беседе с Defense One заявил глава комитетов начальников штабов Пентагона Марк Милли.

По словам Милли, требуется такой геополитический подход, который позволит избежать подобной угрозы. Сотрудничество России и Китая стало бы риском для Соединенных Штатов.

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«Если начнется военный конфликт трех сверхдержав, две из которых будут против нас, это будет очень большим вызовом», — сказал Милли.

Соединенные Штаты, по его словам, выступают против такого конфликта, поэтому придерживаются позиции «мир через силу». Вашингтону, как считает Милли, следует быть «очень прагматичным и аккуратным».

Начальник Генштаба США также уверен, что ВСУ в ближайшей перспективе не смогут достичь такой цели, как вытеснение войск России. Так Милли прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который не раз говорил, что вытеснение российских войск является главной задачей украинских военных. Такую цель американский генерал назвал сложной военной задачей.