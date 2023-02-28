Мир 28 февраля 2023, 23:49 Пентагон назвал число запрошенных Украиной истребителей F-16 Замглавы Пентагона Каль: Украина просила у США 128 истребителей F-16 Википедия

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Изначально власти Украины запросили у Соединенных Штатов 128 истребителей четвертого поколения F-16. В перспективе ВСУ может понадобится от 50 до 80 западных истребителей, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. Его слова привел ТАСС.

«Обновленный взгляд на военно-воздушные силы Украины будет важен в средней и долгосрочной перспективе», — ответил замглавы Пентагона на вопрос журналистов о количестве запрошенных истребителей.

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Также Каль заявил, что США не считают поставку Украине истребителей F-16 приоритетом. Во время слушаний в комитете по делам ВС палаты представителей Конгресса он отметил, что украинские власти, возможно, могут «никогда не получить» эти вооружения.

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Замминистра обороны добавил, что решение поставить истребители нового поколения союзники и партнеры США не принимали. Поэтому сейчас приступать к обучению пилотов ВСУ бессмысленно.

Представитель Пентагона также заявил, что производство новых военных самолетов для Украины займет у США от трех до шести лет. На поставку старых моделей нужно будет не менее полутора-двух лет.