Мир 28 февраля 2023, 20:42 Пентагон допустил, что Киев никогда не получит F-16 Замглавы Пентагона Каль: США не считают поставку Киеву F-16 приоритетом РИА «Новости»

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Замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что США не считают поставку Украине истребителей F-16 приоритетом. Об этом сообщил ТАСС. В стране не начинали подготовку украинских летчиков.

Во время слушаний в комитете по делам ВС палаты представителей конгресса Каль отметил, что украинские власти, возможно, «никогда не получат» эти вооружения.

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«Нет, мы еще не приступали к обучению украинских военных использованию F-16. Наша оценка состоит в том, что сроки доставки данных истребителей и сроки проведения подготовки являются, в сущности, одинаковыми — примерно 18 месяцев», — пояснил позицию военного ведомства его представитель.

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Замминистра обороны добавил, что решение поставить истребители нового поколения не приняты ни союзниками, ни партнерами США. Поэтому нет смысла приступать к обучению пилотов ВСУ.

«Поскольку мы не приняли решения поставить Украине данные машины, равно как наши союзники и партнеры, на мой взгляд, не имеет смысла начинать обучение использованию систем, которые Украина, возможно, никогда не получит», — заключил Каль.

Представитель Пентагона аргументировал позицию оборонного ведомства еще и тем, что производство новых военных самолетов для Украины заняло бы у США от трех до шести лет. Что же касается старых моделей, на их поставку надо не менее полутора-двух лет.

По словам Каля, Киев считает поставки зарубежных истребителей своим ключевым приоритетом. ВСУ запрашивали у американских властей до 128 военных самолетов четвертого поколения. В США считают, что в перспективе Киеву нужно 50–80 единиц такой техники.

На данном этапе, по мнению Каля, для украинских войск большее значение имеют ПВО, артиллерия, снаряды и бронированный транспорт.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью итальянской газете рассказал, что просил истребители в письме Деду Морозу. Глава украинского Минобороны добавил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot еще не доставили на украинские земли, а солдаты пока не научились ими пользоваться.