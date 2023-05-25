Мир 25 мая 2023, 21:49 Пентагон назвал битву за Артемовск «отличной защитной» стратегией Украины Генерал США Милли: битва за Артемовск — один из примеров защитной стратегии Украины РИА «Новости»

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что битва за Артемовск (украинское название — Бахмут) является одним из примеров «отличной защитной стратегии» Украины. Эти слова прозвучали в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Ллойдом Остином, которая транслировалась на сайте Пентагона.

В ходе мероприятия чиновники Минобороны оценили шансы Киева «вернуть» утраченные территории и пришли к выводу, что это невозможно сделать в ближайшей перспективе военным путем. Также генерал Милли сообщил, что Белый дом не давал разрешения украинским войскам использовать американское орудие в вылазках на территории России.

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Еще в начале мая Марк Милли говорил, что у Украины есть «отличные шансы» на победу над Россией. В частности, США вооружили около девяти бригад комбинированных вооружений, бронетехники и мотопехоты. В случае наступления рассматриваются несколько вариантов развития событий. И один из них может привести к значительному успеху и разгрому российской армии «на всей линии фронта».

Ранее бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что в США не поняли решения украинского президента Владимира Зеленского удерживать Артемовск. Он рассказал, что западные военные эксперты, включая Пентагон, давно призывали Киев вывести войска из города, чтобы сберечь людей и технику.