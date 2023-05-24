Мир 24 мая 2023, 04:11 «Что ж, все провалилось». Тактику Зеленского не оценили в США Экс-аналитик ЦРУ Биб: тактика Зеленского по удержанию Артемовска провалилась РИА «Новости»

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Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что в США не поняли решения украинского президента Владимира Зеленского удерживать Артемовск. В интервью Responsible Statecraft он рассказал, что западные военные эксперты, включая Пентагон, давно призывали Киев вывести войска из города, чтобы сберечь людей и технику.

«Но Зеленский, по сути, отклонил этот совет и решил отправить туда еще больше солдат, в том числе лучших украинских военнослужащих, чтобы попытаться удержать Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.)», — сообщил аналитик.

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По его словам, сегодня многие в Вашингтоне качают головой и задаются вопросом, «о чем думал Зеленский».

«Он устроил из этого своеобразное театральное представление. <…> Что ж, все это провалилось», — заключил Биб.

Артемовск был взят российскими подразделениями 20 мая. О его освобождении первым сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Ранее он назвал потери ВСУ в Артемовске. Во время боев были ликвидированы свыше 50 тысяч человек, ранены — до 70 тысяч.