Пентагон направит в Афганистан военных для эвакуации посольства

В США заявили о переброске дополнительных военных сил в Афганистан. Они прибудут в аэропорт Кабула, чтобы помочь эвакуации американских дипломатов.

Пентагон, сообщило агентство Reuters, переправит на территорию республики около трех тысяч военных в течение 48 часов.

Несмотря на обострившуюся обстановку, американская сторона сохранила возможности для оказания гуманитарной помощи Афганистану. Об этом на брифинге заявил официальный Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле на фоне меняющейся ситуации в сфере безопасности», — добавил он.

В Афганистан пошлют и британских военнослужащих, которым предстоит эвакуировать граждан Великобритании из страны.

Ранее СМИ сообщили о захвате талибами* третьего по величине в Афганистане города — Герата. Из населенного пункта уехали афганские силовики и чиновники.

*Талибы — члены запрещенной в России террористической группировки «Талибан».