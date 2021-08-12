СМИ: талибы* взяли под контроль третий по величине город Афганистана

Запрещенная на территории России группировка «Талибан»* захватила афганский город Герат. Он считается третьим по величине в стране. Афганские силовики и чиновники населенный пункт покинули.

Боевики заняли полицейский участок, резиденцию губернатора и тюрьму, сообщило агентство AFP. Из последней, по информации Tolo News, освободили всех заключенных.

Представители движения заявили в социальных сетях, что талибы* завладели «десятками единиц военной техники, оружия и боеприпасов». Герат они осаждали несколько недель.

Правительственные войска, отметили источники в службе безопасности Афганистана, ушли из Города, чтобы избежать дальнейших разрушений.

Ситуация в Афганистане обострилась в последние месяцы на фоне вывода американских войск. «Талибану»* противостоят правительственные силы. Лидеры группировки также взяли под контроль границу с Узбекистаном и Таджикистаном.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.