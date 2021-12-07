Украина попросила у США вооружение, которое предназначалось Афганистану

Украинская сторона попросила у США американское вооружение, предназначавшееся Афганистану до захвата власти «Талибаном»*. Об этом написал журнал Foreign Policy.

По данным издания, глава Минобороны Украины Алексей Резников во время своей поездки в США попросил американцев увеличить поставки вооружений для его страны. В частности, он запросил помощь в сфере морской и воздушной обороны, а также радиоэлектронной борьбы.

Издание написало, что Украина хочет получить вооружение, которое Штаты собирались передать Афганистану до того, как талибы* пришли к власти. Авторы материалы добавили, что речь идет о вертолетах Ми-17, находящихся на техобслуживании на Украине.

Как сообщил журнал, США сейчас думают укрепить украинские ВС. Госдеп и Пентагон договариваются с Конгрессом о предоставлении Украине большего числа противотанковых средств.

При этом издание написало, что помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в последнее время обращает внимание на растущую угрозу со стороны Китая и хочет избежать шагов, которые могут спровоцировать РФ.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.