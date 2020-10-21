Пентагон допустил постоянное присутствие военных у российских границ

Пентагон США начал рассматривать варианты присутствия военных рядом с российскими границами на постоянной основе. Об этом заявил министр обороны Америки Марк Эспер.

Возможность переброски военных из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику он начал рассматривать после того, как подписал соглашение об оборонном сотрудничестве с Польшей, а также после встреч с министрами обороны Румынии и Болгарии, сообщает РИА «Новости».

«Есть реальная возможность сохранить вторую кавалерийскую бригаду на переднем крае в некоторых из этих стран на продолжительной основе», — сообщил Эспер.

По данным ТАСС, представитель американских военных кругов рассказал, что пока конкретного решения по этому вопросу нет. Для начала надо решить, какие для этого нужно сделать шаги: проконсультироваться с союзниками, партнерами и членами Конгресса США.

Ранее стало известно, что американских военных будут учить на муляжах советского оружия, чтобы солдаты умели обращаться с вооружением противника. Для этого они закупят полноразмерные макеты.