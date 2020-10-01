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    01 октября 2020, 09:37

    Американских военных будут учить на муляжах советского оружия

    Александра Ломейко

    Для американской военной базы Форт-Беннинг закупят полноразмерные макеты советского оружия. В Пентагоне рассчитывают таким образом научить своих солдат обращаться с вооружением противника.
    Американских военных будут учить на муляжах советского оружия

    Запрос на приобретение макетов разместил Пентагон, сообщил сайт RT со ссылкой на соответствующий документ.

    Министерство обороны заинтересовано в покупке моделей гранатометов РПГ-7, ЗРК «Стрела-2», автоматов и пулеметов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и других образцов. Все они должны быть сделаны «из сверхпрочного уретана, чтобы выдержать многолетние тренировки».

    Отдельные требования прописаны и к ящикам, в которых следует поставить оружие. Ожидается, что их изготовят вручную из массива дерева, покрасят в оливковый цвет и нанесут на них тип оружия и номер партии на русском языке.

    В Пентагоне уточнили, что предложение пока не обеспечено финансированием. Военное ведомство рассчитывает получить средства на эти цели.

    Использовать изделия ведомство планирует для тренировок, в ходе которых, помимо прочего, военные развивают «навыки обращения с оружием противника».

    Новости SMI.FM