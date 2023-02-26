Мир 26 февраля 2023, 22:51 Украинский министр обороны просил истребители у Деда Мороза Глава Минобороны Украины заявил, что просил истребители в письме Деду Морозу РИА «Новости»

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Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью итальянской газете la Repubblica рассказал о доставке вооружений, обещанных ВСУ. Он также сообщил, о какой технике для войск своей страны мечтает. По его словам, в письме Деду Морозу он просил истребители.

Резников сообщил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot еще не доставили на украинские земли, а солдаты пока не научились ими пользоваться. Но ЗРК придут, уверен министр.

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«Именно благодаря им мы защитим наше небо. А на земле у нас будут танки Leopard. Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители», — сказал он.

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Глава оборонного ведомства уверен, что ситуация начнет меняться весной вместе с поступлением в распоряжение ВСУ западных систем ПВО.

Как сообщило ИА Nation News, с декабря 2021 года страны НАТО поставили на Украину более тысячи комплексов ПВО, 440 танков и 655 артиллерийских систем. Согласно данным Службы внешней разведки РФ, большую часть этой техники уже удалось уничтожить.

Ранее ИА НСН привело слова морского пехотинцы США, который участвует в боях в зоне СВО на стороне Украины. Он заявил, что средняя продолжительность жизни солдата на передовой в Артемовске составляет около четырех часов.