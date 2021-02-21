Пенсионера заподозрили в отправке посылок со взрывчаткой

В Германии задержали подозреваемого в отправке нескольким компаниям посылок со взрывчаткой. Задержанным оказался пенсионер. Об этом сказано в совместном пресс-релизе прокуратуры Гейдельберга и управления уголовной полиции Баден-Вюртемберга.

В ночь на четверг правоохранителям удалось перехватить и обезвредить посылку со взрывчаткой в аэропорту Мюнхена, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на совместный пресс-релиз правоохранителей. Адресатом был указан производитель детского питания Hipp. Подобные посылки на этой неделе уже получили предприятие продовольственной компании Wild в Эппельхайме и штаб-квартира сети супермаркетов Lidl в Неккарзульме. В результате инцидентов четыре человека пострадали.

Специальная комиссия под руководством управления уголовной полиции Баден-Вюртемберга вышла на след 66-летнего подозреваемого. Вечером в пятницу мужчина был задержан у себя дома.

До этого пенсионер не попадал в поле зрения полиции.

Пенсионера задержали в Москве за групповое изнасилование, произошедшее в 1974 году. Он же заявил, что девушка приехала к парням сама и прекрасно понимала, что именно будет происходить. По его словам, в тот вечер он получил первую зарплату и пошел праздновать с тремя друзьями. Всем молодым людям было по 18-19 лет. К друзьям приехали две подружки, одну из которых в итоге изнасиловали. Девушка якобы была не против, но обо всем узнал ее отец. Мужчина потребовал от дочери написать заявление в правоохранительные органы.