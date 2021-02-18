«Она знала, куда едет». Московский пенсионер рассказал об изнасиловании 45-летней давности

Пенсионера задержали в Москве за групповое изнасилование, произошедшее в 1974 году. Сам Сергей заявил, что девушка приехала к парням сама и прекрасно понимала, что именно будет происходить.

«Девка сама приехала. Она знала, куда едет. Компания, сами понимаете. Я ее не насиловал. Я, как говорится, хотел, но у меня по состоянию пьянки не до этого самого. Я ушел оттуда», — рассказал пенсионер Сергей Telegtam-каналу Life Shot.

По словам Сергея, в тот вечер он получил первую зарплату и пошел праздновать с тремя друзьями в Измайловский парк. Всем молодым людям было по 18-19 лет. К друзьям приехали две подружки, одну из которых в итоге изнасиловали. Девушка якобы была не против, но обо всем узнал ее отец. Мужчина потребовал от дочери написать заявление в правоохранительные органы.

Всех парней задержали, но Сергея отпустили из-за чувств девушки к нему. Троих молодых людей посадили в тюрьму на 10-12 лет. Сергей предлагал отцу девушки, чтобы кто-то из четверых взял ее в жены. Но такая идея мужчине не понравилась, отметил пенсионер.

Сейчас Сергей на пенсии, воспитывает четырех внуков. За свою жизнь он успел отслужить в армии, жениться и поработать строителем. Также пенсионер сидел в тюрьме после ранения друга ножом. Сергей заявил, что собирается написать заявление, чтобы дело закрыли по сроку давности.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что следователи нашли подозреваемого в групповом изнасиловании. Преступление произошло 25 октября 1974 года в одной из квартир дома на Измайловском шоссе.