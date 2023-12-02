Мир 02 декабря 2023, 13:51 Пенсионер погиб во время разрушительного взрыва в Эдинбурге Sky News: мощный взрыв произошел в Эдинбурге, есть погибший и пострадавшие

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Мужчина погиб в результате мощного взрыва, разрушившего дом в Эдинбурге. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Еще двое человек, 43-летняя женщина и 54-летний мужчина, были доставлены в больницу для оказания помощи», — передали журналисты.

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Взрыв прогремел в доме на Бабертон-Мэйнс-авеню 1 декабря около 22:25. Грохот был настолько мощным, что его слышали за несколько километров от места происшествия. Соседи рассказали, что их дома затряслись.

Шотландская пожарно-спасательная служба направила к месту ЧП пять автомобилей. Жителей нескольких домов эвакуировали, дорогу перекрыли. Причина происшествия пока неизвестна.

Ранее взрыв газа в жилом доме произошел в Волгоградской области России. В двух квартирах начался пожар, один человек погиб.