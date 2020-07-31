Пелоси обвинила Россию во вмешательстве в выборы-2020 в США. Что, опять?

Причем выборы пройдут 3 ноября 2020 года.

Теперь РФ якобы пытается вмешаться в избирательную кампанию 2020 года. В своем заявлении политик сослалась на спецслужбы США, но доказательства так и не привела.

«Мы знаем, что Россия вновь вмешивается в наши выборы. Разведывательное сообщество сказало нам, что они продолжают точно то же поведение, что и на прошлых выборах», — отметила Пелоси.

По ее словам, выборы должны пройти без вмешательств вне зависимости от их формата. Власти США должны обеспечить возможность проведения очного и онлайн-голосования.

В середине июля представитель Демократической партии Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер обратились в ФБР. Они потребовали оперативно провести брифинг на тему об иностранном вмешательстве в американские выборы. Для этого политики написали письмо на имя директора ФБР Кристофера Рэя. В нем они сообщили, что знают «о конкретных серьезных угрозах выборам президента и в Конгресс, которые пройдут 3 ноября».

Американские власти ранее уже обвиняли Россию во вмешательстве в выборы. Это произошло после кампании 2016 года, на которых победу одержал республиканец Дональд Трамп. Расследование длилось несколько лет. В итоге прокуратура США признала, что у нее нет никаких доказательств «вмешательства России» и «сговора Трампа с русскими».

До этого власти Британии обвинили Россию в попытках повлиять на итоги референдума о независимости Шотландии 2014 года. Они обнародовали доклад, в котором говорится о вмешательстве РФ в политическую жизнь страны. Расследование длилось год. Согласно выводам составителей отчета, Москве была выгодна победа сепаратистов.