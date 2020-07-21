Британские власти опубликовали доклад о попытках России повлиять на итоги референдума в Шотландии

Британские власти обнародовали доклад, в котором говорится о вмешательстве России в политическую жизнь страны. Документ содержит утверждения о попытках Москвы повлиять на итоги референдума 2014 года в Шотландии.

Разделенный на девять глав отчет размещен на сайте правительства Великобритании. Его составил комитет парламента по разведке. Расследование длилось год и посвящено «российскому следу» в разных избирательных кампаниях.

Специалисты изучали случаи в киберпространстве, дезинформацию и россиян в стране. В том числе в докладе идет речь об отмывании в Лондоне незаконных средств, которым занимались олигархи. Они же якобы продвигали политическое влияние Кремля.

Россия, сделали вывод британцы, хотела повлиять на референдум о независимости Шотландии, прошедший в 2014 году. Москве, уверяют составители отчета, была выгодна победа сепаратистов.

Тем не менее в документе нет отсылок к предполагаемому вмешательству РФ в голосование по Brexit в 2016 году. Свидетельств этому эксперты не нашли. Ранее аналогичную информацию со ссылкой на отчет опубликовало издание The Daily Telegraph.