Пелоси назвала Трампа «неуравновешенным» президентом

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала действующего президента Америки Дональда Трампа «неуравновешенным и опасным». Более того, она считает главу Белого дома «служанкой Путина».

«К сожалению, человек, который руководит исполнительной властью, — помешанный, неуравновешенный, опасный президент США. Пройдет еще какое-то количество дней, прежде чем мы сможем защититься от него», — передает CBS ее слова.

Пелоси отметила, что Трамп, по ее мнению, совершил что-то очень серьезное, поэтому против него необходимо начать уголовное преследование. Она также заявила, что у российской стороны есть на главу американского государства какой-то компромат.

«Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет», — добавила Пелоси.

Бывший губернатор Калифорнии республиканец Арнольд Шварценеггер тоже резко высказался о Дональде Трампе. Актер сравнил его действия с нацистскими и назвал его «худшим президентом в истории». Шварценеггер также заявил, что глава Белого дома войдет в историю как худший президент США.